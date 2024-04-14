Anne 2 çocuğunu uyandırırken acı olay ortaya çıktı! 2 kardeş can verdi

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 kardeş, kaldıkları evde ölü bulundu. Biri 17, diğeri 19 yaşında olan kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNELERİ UYANDIRMAK İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

İlçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde meydana gelen olayda sabah çocukları Samet (19) ve Ahmetcan (17) K.'yi uyandırmak isteyen anne; odaya girdiğinde iki çocuğunu da hareketsiz buldu. Anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SOBADAN ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Samet ve Ahmetcan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerde iki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan ailenin yakınları da eve akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.