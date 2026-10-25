Kayseri Melikgazi\'de otomobil kontağa basılınca motor kısmından alev aldı

Kayseri Melikgazi'de otomobil kontağa basılınca motor kısmından alev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 38 PE 621 plakalı otomobil kontağa basıldığı sırada motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev aldı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 38 PE 621 plakalı otomobil çalıştırılmak için kontağa basıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipleri kısa süren çalışmaları sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Ekipler tarafından yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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