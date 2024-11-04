Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı - Son Dakika
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Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı

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İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Batman Belediyesi'nde arbede çıktı. Görevden alınan Eş Başkan Gülistan Sönük'ün "Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz" mesajıyla binaya girmeye çalışan partililer ile polis arasında gerginlik yaşandı.

04.11.2024 09:21
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Geçtiğimiz hafta kayyum atanan İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin ardından bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

SÖNÜK: HUKUKSUZ HİÇBİR KARARI TANIMIYORUZ

Bakanlık tarafından görevden alınan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük kayyum kararı sonrası yaptığı açıklamada "31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır. Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiç bir kararı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Görevden alınan Sönük'ün sözlerinin ardından belediye binasına girmeye çalışan partililer ile bina önünde bekleyen polisler arasında arbede yaşandı. Servis edilen görüntülerde partililerin polis kalkanlarına yüklenerek binaya girmeye çalıştıkları ve tansiyonun yükseldiği anlar yer aldı.

Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi\'nde arbede çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Mustafa Bayrak:
    kazanamadığı yerlere kayyum ata ne güzel..seçim yapmaya gerek yok 67 72 Yanıtla
  • Doğukan KÜÇÜK:
    Sayın devletimiz hükümetimiz ve büyüklerimiz bir şey sormak istiyorum bu şahıslar başkan olmadan önce arastirilmiyor mu bunlar seçildikten sonra görevden almak halkla polisimizi karşı karşıya getiriyor , neden başkanlığa aday koyarken bu şahıslar siciline bakılmıyor açık soruşturmaları açık mahkemeleri kimlerle ihtisakli olduğu arastirilmiyor ? 113 19 Yanıtla
  • Taha Göktaş:
    Kuduz it gibi saldırıyorlar ?? 80 31 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Teröre Kimler Destek Veriyorsa Enselensin 89 17 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Pkk cehape el ele 57 43 Yanıtla
  • Murat Çil:
    devleti tanıyacaksınız sizin ne olduğunuz belli sıra chp ve hdp belediyelerinde inşallah 56 29 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Türkiye iç savasa sürükleniyor 46 35 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Tayyip a planı (Dem ile demlenip oy devşir me) tutmayınca b planı ( milllşyetçi damara oynama) devreye soktu. Amaç belli Anayasayı değiştirecek bir referandum ile ömür boyu baskanlık ve AKP iktidarı 38 28 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    İyiki Kayyum var 29 27 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Kayyum değil kayyım. 20 14 Yanıtla
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