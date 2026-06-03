Kaza Kurbanları Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kaza Kurbanları Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza Kurbanları Son Yolculuğuna Uğurlandı
03.06.2026 12:47
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Denizli'deki otobüs kazasından sonra Civan Şen ve 9 aylık oğlu Antalya'da defnedildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu hayatını kaybeden Civan Şen ile 9 aylık oğlu, Antalya'da gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaralı olarak kurtulan anne Sevda Şen ise eşi ve bebeğinin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Civan Şen (27) ile 9 aylık oğlu da Antalya'ya getirildi.

Dün akşam saatlerinde Antalya'ya getirilen baba ve oğlunun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Ailenin 'siyah' giyinin çağrısına herkes uydu, cenaze yeri siyaha büründü. Yangın sırasında oğlunu korumaya çalışan baba Şen ile minik yavrusu aynı mezarda yan yana defnedildi. Kazada yaralı olarak kurtulan anne Şen, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı annenin feryatları cenazeye katılanların yüreğini dağladı. Cenazede Civan Şen'in anne ve babası, kardeşleri ile yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutların başında edilen dualar sırasında aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan cenazeye Antalya'nın yanı sıra Batman, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden akraba ve dostları katıldı. Kurşunlu Mezarlığı'nı dolduran kalabalık, Şen ailesinin acısını paylaşırken cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Kazada yaralanan ve tedavisi süren 6 yaşındaki Siraç Şen'in ise annesi tarafından yangının içinden kurtarıldığı öğrenildi. Acılı aile, baba ve bebeğin yan yana toprağa verilmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sevda Şen, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Antalya, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza Kurbanları Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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