5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak hayatını kaybederken, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Genç kadının tedavisi yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.

09.04.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, önceki gün akşam saatlerinde Göksun- Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kaza yaptı.

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

KENDİSİ ŞEHİT DÜŞTÜ, NİŞANLISI AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Çiftin nişan sonrasında düğün alışverişi için şehir merkezine gittikleri ve kazanın yaşandığı belirtildi.

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

NİŞAN TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Elif T.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Piyade, trafik, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgay Uzun:
    şehit olduğu kesin mi yani 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile yarın saat 13.30’da Beştepe’de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile yarın saat 13.30'da Beştepe'de görüşecek.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile yarın saat 13.30’da Beştepe’de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile yarın saat 13.30'da Beştepe'de görüşecek.
17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
02:16 Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
01:22 Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
01:17 Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
00:07 Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 19:13:37. #7.11#
SON DAKİKA: 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement