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Kılıçdaroğlu hakim karşısında

Kılıçdaroğlu hakim karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakaret davasında hakim karşısına çıktı.

23.11.2024 00:05
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Kılıçdaroğlu hakim karşısında

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakaret davasında hakim karşısına çıktı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında yargılanacağı duruşmaya katılmak üzere Ankara Adliyesine geldi. Eski CHP lideri, 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılanıyor. Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eşi, çocukları ve Ayşe Ateş de adliyeye geldi.

Kaynak: İHA

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