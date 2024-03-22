Kırıkkale\'de Kreşte Çocuğun Kafası Masaya Çarptı

Kırıkkale'de özel bir kreşte eğitmen kadın tarafından kolundan savrulan 2,5 yaşındaki çocuğun kafası masaya çarparak yarıldı. Kafasına dikiş atılan çocuğun anne ve babası kamera görüntüsünü izleyince şoke oldu.
Kırıkkale'de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan'ın kafası masaya çarptı. Daha sonra yere düşen çocuk yaralandı. Kreşin mutfak atölyesi bölümünde yaşanan olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun masaya çarparak yere düşmesinin ardından öğretmenin ve görevlilerin panik halleri yer aldığı olayın görüntülerini kameradan izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. Hasan Efe'nin babası Hasan Kuşdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun kafasına dikiş atıldığını belirterek, gerçeği güvenlik kamerasını izlediklerinde öğrendiklerini söyledi.
"Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş"
Öğretmenin kamerada görüldüğü şekilde olmadığını iddia ettiğini anlatan Kuşdoğan, "Eşimi telefon ile aradılar, oğlum Hasan Efe'nin kafasının masaya çarparak yarıldığını, önemsenecek her hangi bir şeyin olmadığını söylediler. Anne, baba olarak kreşe gittik. Kreşte de çocuğumuzun başındaki yaranın derin olduğunu gördük. Hemen çocuğumuzu alarak, hastaneye gittik. Çocuğuma hastanede röntgen ve tomografisi çekildi. Daha sonra da çocuğumun 24 saat boyunca risk taşıdığını söylediler. Hastaneye gelmekte de gecikildiğini söylediler. Daha sonra çocuğumun kafasına dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra da biz kreşe gittik. Bu olayın nasıl olduğunu sorduk. Kamera görüntülerini izledik. Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, 'kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk' dediler" dedi.
"Bu sonuçta 2,5 yaşında 32 aylık bir çocuk"
Olay sonrasında klinik yetkililerinin ambulans çağırmadığını ifade eden Kuşdoğan, "Ama kamera görüntüsünde eğitmenin çocuğumuzu kolundan savurduğunu gördük. Kolundan savuruyor, masaya çarpıyor, daha sonra yere düşüyor, yerde de kafasını yere vuruyor ve orada kalıyor. Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar. Yaklaşık bir saat sonra da bizi arıyorlar. Bu özel kreşte telefon yok mu, hiç mi aracınız yok? Hastaneye götürmüyorlar, 112'yi aranıp ambulans çağrılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyorlar ki, 'hiçbir şey yok, biz böyle bir şey olsun istemedik.' Sonuçta 2,5 yaşında, 32 aylık bir çocuk. Konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir çocuk. Biz oraya çocuğumuzu ne dövülsün diye ne de savrulsun diye götürdük. Ama sonuç bu" diye konuştuğu.
"Kafadan aldı darbeyi, kafa en riskli bölge"
Hasan Efen'nin annesi Özlem Kuşdoğan ise "Kamera kayırlarını izlediğinizde insanın çılgına dönmemesi imkansız bir durum. Biz çocuğumuzu önce Allah'a, sonra okuluna, öğretmenine emanet ettik. Ama hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu oradaki ağzı dili olmayan bir çocuğu kolundan itip, kafasını masaya vurdurup, sonra yere düşürüp, 'biz burada müdahale ettik, yarası derin değil' diyemez. Darbeyi kafadan aldı, kafa en riskli bölge" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE
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