Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var

09.08.2025 08:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 olmak üzerine toplam 11 suçlunun Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Çok sayıda suçtan aranan şahıslardan birinin "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada; kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun ülkemize iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, suçlulardan 8'inin Gürcistan olmak üzere, Karadağ, İsveç ve Japonya'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesini kullandı.

"11 ŞÜPHELİNİN TÜRKİYE'YE İADESİ SAĞLANDI"

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

ARALARINDA "DALTONLAR" ÜYESİ DE VAR

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

"Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan elebaşılığını A.T.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, "DALTONLAR" suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Karadağ'da,

"Kasten öldürmeye teşebbüs"suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İsveç'te,

"Tasarlayarak öldürme" suçundan ulusal seviyede aranan "BANLILAR" organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar Gürcistan'da,

"Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM INTERPOL-EUROPOL ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız ile İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

