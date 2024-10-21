''Satmıyorum, okuyorum'' diyen adam, anında çuvalladı! ''Allah'ın isimleri'' sorusuna verdiği yanıt bomba - Son Dakika
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3.Sayfa

''Satmıyorum, okuyorum'' diyen adam, anında çuvalladı! ''Allah'ın isimleri'' sorusuna verdiği yanıt bomba

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Düzce'de uygulama yapan zabıta ekipleri dini kitaplar satan şahsı durdurdu. Şahsın, ''Satmıyorum, okuyorum'' demesi üzerine zabıta, ''Esmaül Hüsna'dan 10 tane say, seni bırakacağım'' ifadelerini kullandı. Esmaül Hüsna yerine, ''Cebrail, Azrail.'' yanıtını vererek 4 büyük meleği sayan seyyar satıcı gözaltına alındı.

21.10.2024 18:34
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Düzce'de zabıta ekipleri tarafından durdurulan dini kitaplar satan şahıs, "Satmıyorum, okuyorum" diyerek kurtulmaya çalıştı. " Esmaül Hüsna'dan 10 tane say, seni bırakacağım" diyen zabıtaya 4 büyük meleği yarım sayan seyyar satıcı gözaltına alındı.

Allah'ın isimleri' sorusuna verdiği yanıt bomba! 'Satmıyorum, okuyorum' diyen adam, anında çuvalladı

YİNE ZABITAYA YAKALANDI

Düzce'de uygulama yapan zabıta ekipleri, seyyar olarak dini kitaplar satan şahsı durdurdu. Daha önce de işlem yapılan İ.Ç.'nin kitapları satmaya devam ettiğini gören Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri kitaplara el koydu. Bu sırada seyyar satıcı kitapları vermemek için ısrar etti.

Allah'ın isimleri' sorusuna verdiği yanıt bomba! 'Satmıyorum, okuyorum' diyen adam, anında çuvalladı

"SATMIYORUM, OKUYORUM"

Zabıta ekipleri ile tartışan satıcı kitapları satmadığını, kendisinin okuduğunu söyledi. Zabıta ekipleri satıcıya "Madem satmıyorsun ve Esmaül Hüsna kitapları satıyorsun Allah'ın 99 isminden 10 tanesini say serbest bırakalım" dedi. Seyyar satıcı ise, 'Allah' ile başladığı saymaya Cebrail, Mikail diyerek devam etti.

Allah'ın isimleri' sorusuna verdiği yanıt bomba! 'Satmıyorum, okuyorum' diyen adam, anında çuvalladı

4 BÜYÜK MELEĞİ SAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine zabıta ekipleri seyyar satıcıyı, 4 büyük meleği saydığını söyleyerek uyardı. Seyyar satıcı kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ile merkeze götürülmek istenen seyyar satıcı İ.Ç., polis aracına binerken gazetecilere el hareketi çekti. Seyyar satıcı üst aramasının ardından polis merkezine götürülmek üzere polis aracına bindirildi.

\'\'Satmıyorum, okuyorum\'\' diyen adam, anında çuvalladı! \'\'Allah\'ın isimleri\'\' sorusuna verdiği yanıt bomba
Kaynak: İHA

Esmaül Hüsna, 3-sayfa, Cebrail, Güncel, Zabıta, Düzce, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Satmıyorum, okuyorum'' diyen adam, anında çuvalladı! ''Allah'ın isimleri'' sorusuna verdiği yanıt bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • İbrahim Eğrek:
    Gözaltına alındı ne demek yav , götürün asın bari , iyice saçma sapan bir ülke olduk , tecavüzcü sapıkları , hırsızları,fenomenleri bırakın, üç beş kuruş kazananı gözaltına alın 120 21 Yanıtla
    Abdullah Kara:
    Bi bitmediniz yaw 0 2
  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP zihniyeti. Dindar olmayıp din satmak. 67 51 Yanıtla
    Hüseyin uğur:
    AKP'nin yaptığı sizin burnunuzda fitil fitil gelecektir nankörler 80 yıldan yapılmayan 20 yıl da yapılmıştır sizi yüzünden hep çarpılıyoruz zaten nankör olduğunuz için 1 8
    ayhan kından:
    Huseyin benim babam emekli oldugunda bir ev almisti birde ustune biraz parasi kalmisti bakkal dukkani acmisti Simdi hangi emekli olan ne alabiliyor onu dusun 1 1
    Kemsl:
    anan hangi dinden 0 1
  • MEZARCI BS:
    Gücünüz garibana yetiyor demi adam üç kuruş ekmek parası derdinde 78 18 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    O tiplerin amaçlı kitap satmak değil...Kitabı kamuflaş olarak kullanıyor.Dilencilik yapıyorlar... 2 1
  • İlyas Sarı:
    adam bilmek zorunda degilki kitap satiyor iste.ekmeginin derdinde 36 21 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bir CHP Li dün kitabı satmaya kalkarsa olacağı bu 27 25 Yanıtla
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