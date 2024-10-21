\'\'Satmıyorum, okuyorum\'\' diyen adam, anında çuvalladı! \'\'Allah\'ın isimleri\'\' sorusuna verdiği yanıt bomba

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Bu kez de basına sataştı

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından durdurulan dini kitaplar satan şahıs, "Satmıyorum, okuyorum" diyerek kurtulmaya çalıştı. " Esmaül Hüsna'dan 10 tane say, seni bırakacağım" diyen zabıtaya 4 büyük meleği yarım sayan seyyar satıcı gözaltına alındı.

YİNE ZABITAYA YAKALANDI

Düzce'de uygulama yapan zabıta ekipleri, seyyar olarak dini kitaplar satan şahsı durdurdu. Daha önce de işlem yapılan İ.Ç.'nin kitapları satmaya devam ettiğini gören Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri kitaplara el koydu. Bu sırada seyyar satıcı kitapları vermemek için ısrar etti.

"SATMIYORUM, OKUYORUM"

Zabıta ekipleri ile tartışan satıcı kitapları satmadığını, kendisinin okuduğunu söyledi. Zabıta ekipleri satıcıya "Madem satmıyorsun ve Esmaül Hüsna kitapları satıyorsun Allah'ın 99 isminden 10 tanesini say serbest bırakalım" dedi. Seyyar satıcı ise, 'Allah' ile başladığı saymaya Cebrail, Mikail diyerek devam etti.

4 BÜYÜK MELEĞİ SAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine zabıta ekipleri seyyar satıcıyı, 4 büyük meleği saydığını söyleyerek uyardı. Seyyar satıcı kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ile merkeze götürülmek istenen seyyar satıcı İ.Ç., polis aracına binerken gazetecilere el hareketi çekti. Seyyar satıcı üst aramasının ardından polis merkezine götürülmek üzere polis aracına bindirildi.