Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan kişiyi buluşma bahanesiyle parka çağıran ağabey, iddiaya göre şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan kişiyi buluşma bahanesiyle parka çağıran ağabey, iddiaya göre şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

KIZ KARDEŞİNE ATILAN MESAJI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan B.D.'ye öfkelenen ağabeyi, arkadaşlarıyla birlikte harekete geçti.

Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı

KIZLA BULUŞACAĞINI SANDI, KARŞISINDA AĞABEY İLE ARKADAŞLARINI GÖRDÜ

Kız kardeşinin telefonundaki mesajları gören ağabeyin, kız kardeşinin telefonu üzerinden B.D. ile iletişime geçtiği ve buluşma ayarladığı öğrenildi. Buluşmak amacıyla parka gelen B.D., burada kızın ağabeyi olduğu öne sürülen Ö.D. ile arkadaşları C.Ü., A.N. ve B.A. ile karşılaştı.

AĞABEY KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyürken, iddiaya göre Ö.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu B.D., ayak ve bacak bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı

POMPALI TÜFEK DEREYE ATILDI

Olayın ardından çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ö.D.'nin, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek derede bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., C.Ü., A.N. ve B.A., savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, kasten yaralama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Çerkezköy, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız kardeşine atılan mesaja sinirlenen ağabey, dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika
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