Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11.06.2026 13:48
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İzmir Karabağlar'da kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yüzünden vurulan 15 yaşındaki A.Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı.

Karabağlar'da kız meselesi nedeniyle başlayan anlaşmazlık ölümle sonuçlandı. Yüzünden vurulan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 5'i cezaevine gönderildi.

Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KIZ MESELESİ KANLI BİTTİ

Olay, 7 Haziran'da Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, birbirlerine konum göndererek buluştu. Belirlenen adrese gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlar peş peşe ateşlendi. A.Ç. (15) ağır yaralanırken, olaya karışan ve yaşları 18'den küçük olan bazı şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan A.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

POLİS EKİPLERİ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, aralarında husumet bulunan tarafların olay günü birbirlerine konum göndererek buluştukları ve karşı karşıya geldikleri anda silah kullanmaya başladıkları tespit edildi.

Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden A.Ç. dışında olaya karıştığı belirlenen 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, 3 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Karabağlar, 3. Sayfa, Cinayet, Çocuk, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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