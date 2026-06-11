Kız meselesi kavgası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabağlar'da kız meselesi nedeniyle başlayan anlaşmazlık ölümle sonuçlandı. Yüzünden vurulan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 5'i cezaevine gönderildi.

KIZ MESELESİ KANLI BİTTİ

Olay, 7 Haziran'da Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, birbirlerine konum göndererek buluştu. Belirlenen adrese gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlar peş peşe ateşlendi. A.Ç. (15) ağır yaralanırken, olaya karışan ve yaşları 18'den küçük olan bazı şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan A.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, aralarında husumet bulunan tarafların olay günü birbirlerine konum göndererek buluştukları ve karşı karşıya geldikleri anda silah kullanmaya başladıkları tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden A.Ç. dışında olaya karıştığı belirlenen 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, 3 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.