Kocaeli'de Korkunç Olay: Kadın, Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

31.10.2025 13:32
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aile içi tartışma kanlı bitti. Ramazan Gökmen, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı eşi Binnur Gökmen'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayı duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Binnur Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Ramazan Gökmen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri her geçen gün korkutucu bir şekilde artarken son vahşet haberi Kocaeli'nin Körfez ilçesinden geldi. Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta Ramazan Gökmen (48) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Binnur Gökmen (46) ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ VAHŞİCE KATLETTİ

Tartışmada Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendine de zarar verdi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde Binnur Gökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Gökmen'in inşaat ve boyacılık işleriyle uğraştığı, çiftin 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

SADECE EYLÜL AYINDA 20 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; sadece eylül ayında 20 kadın cinayeti işlendi, 22 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 20 kadının 5'i evli olduğu erkek, 3'ü oğlu, 3'ü eskiden birlikte olduğu erkek, 3'ü tanıdığı biri, 2'si eskiden evli olduğu erkek, 2'si akrabası, 1'i kardeşi, 1'i birlikte olduğu erkek,tarafından öldürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Körfez, Güncel, Kadın, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

13:07
