Polat Çifti Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi - Son Dakika
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Polat Çifti Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi

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Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını değiştirdi. Savcı, Dilan ve Engin Polat'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından düşme ve beraat kararı verilmesi ancak Engin Polat'ın 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebinin yanı sıra Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

11.09.2024 16:59
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Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti davasında savcı mütalaasını değiştirdi

Savcıdan Dilan Polat ve meçhul sanıklara suç duyurusu talebi

İSTANBUL - Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını değiştirdi. Savcı, Dilan ve Engin Polat'ın "hakaret", tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından düşme ve beraat kararı verilmesi ancak Engin Polat'ın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebinin yanı sıra Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını değiştirdi

Duruşmada bir önceki celse mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Engin Polat'ın mağdur M.S.A.'ya yönelik "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından şikayet yokluğu ve uzlaşmaları nedeniyle düşme kararı verilmesini, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunun uzlaşma ve şikayete tabi olmadığını, gece vakti mağdurların ikametine rızaları olmadan girdiğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Duruşmada mütalaasında değişiklik yapan Cumhuriyet Savcısı, sanık Engin Polat'ın, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan cezalandırılmasını isterken sanık Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için süre verilerek ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polat Çifti Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi - Son Dakika

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