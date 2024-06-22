Konuşmak için dışarı çağırdığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü

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İzmir'in Konak ilçesinde 32 yaşındaki R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 31 yaşındaki eşi Fatma Kahraman'ı, konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü.

3 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇARAK UZAKLAŞTI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı konuşmak için dışarı çağırdı. R.K., dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

3 ÇOCUK ANNESİ FATMA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Kahraman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli R.K.'yı Denizli Otobüs Terminali'nde yakaladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CİNAYET ÖNCESİ ŞARKI SÖZÜYLE MANİDAR PAYLAŞIM

Cinayet şüphelisi R.K.'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, "Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.