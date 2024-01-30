Konya\'da 350 Bin Liralık Koleksiyon Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Yaklaşık 350 bin liralık koleksiyonu çalmak için iş yeri kiraladılar

Konya'da dikkat çekmemek için iş yeri kiraladıktan sonra 350 bin liralık koleksiyon çalan 2 şüpheli stüdyo dairede yakandı

KONYA - Konya'da dikkat çekmemek için iş yeri kiraladıktan sonra alt katta bulunan başka bir iş yerinde bulunan tesbih, kol saati ve yüzükten oluşan yaklaşık 350 bin lira değerindeki koleksiyon çalan 1'i kadın 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kaldıkları evde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 11 Ocak Perşembe gecesi merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinde ofisi bulunan Şükrü Portakal, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. İş yerini kontrol eden Şükrü Portakal, tespih, kol saati ve yüzükten oluşan yaklaşık 350 bin lira değerindeki koleksiyonunun yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine Şükrü Portakal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelileri belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmada polis, şüphelilerin iş merkezine giriş ve çıkış saatlerinden yola çıkarak, hırsızlık şüphelilerinin 10 adet suç kaydı olan Adem E. ve 14 adet suç kaydı olan Ayşe Dilek T. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, saklandıkları Selçuklu ilçesinde bulunan stüdyo dairede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çaldıkları 350 bin lira değerindeki tesbih, kol saati ve yüzük koleksiyonları, iki adet av tüfeği, kilim-heybe ve benzeri eşyalar polis tarafından el konularak sahibine teslim edildi.

Koleksiyonu çalmak için iş yeri kiralamışlar

Öte yandan, şüphelilerin iş merkezinde hırsızlık yapmak için bir süre iş yerlerini gezerek keşif yaptıkları ardından Şükrü Portakal'ın, 2015 yılında hediye edilen bir saatin ardından topladığı koleksiyonu fark ettikleri belirlendi. Bunun ardından şüphelilerin, koleksiyonun bulunduğu iş yerinin üst katından iş yeri kiralayarak bir süre Şükrü Portakal'ı takip ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem E. ve Ayşe Dilek T., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bu koleksiyonda anılar var burada yaşanmışlık var"

Akşam saatlerinde ofisten çıktığını ve sabah gelince olayı fark ettiğini anlatan iş yeri sahibi Şükrü Portakal, "Ben 19.30 gibi ofisten çıktım. Şüphelilerin yakalandıktan sonra edindiğimiz bilgilerle o gün gece şahıslar 4 ile 5 arasında giriyorlar içeri. Bu şahıslar 2 ay öncesinden bir üst katımızdan ofis kiralamışlar. Ofiste bulundukları sürede de yer tespiti yapıp kandil gecesi iş merkezinde kimsenin olmadığı zamanda olay gerçekleşiyor. Ben ertesi gün geldiğimde kapının açık olduğunu gördüm. Direk polisi aradım, onlarda hiçbir şeye dokunmamamı söyledi ve inceleme yapmak için geldiler. Polis geldikten sonra hasar tespiti yaptık. 350 bin lira kadar olan ürünlerimizi çalmışlar. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, beni aradılar karakola çağırdılar ve şüpheliler yakalanmış. Ürünleri ve şahısları gösterdiler. Şüphelileri tanımadığımı belirttim. Bu şahıslar olay sonrası kaçmak için bir ev tutmuşlar o evde çıktı ürünlerimiz. Güvenlik kameramız yoktu. Olay sonrası parmak izi alınmaya çalışındı ama parmak izi çıkmadı. Bu olayın ardından ofisime güvenlik kamera sistemi taktırdım. Ben burada anılarımı biriktirdim geçmişte ekmek yediğimiz işlerdeki hatırları olan ürünleri topladım. Ofisimde çay tepsileri var nedeni ise 1984 yılında ben paramı o tepsi ile kazanmaya başladım çaycılık yaparak. Bu koleksiyonda anılar var burada yaşanmışlık var. Polisimiz bu süreçte özverili bir çalışma gösterdi. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.