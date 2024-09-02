Konya'da Genç Kızlar Arasında Kavga: Anlar Kamereye Yansıdı - Son Dakika
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Konya'da Genç Kızlar Arasında Kavga: Anlar Kamereye Yansıdı

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Konya'nın Meram ilçesindeki bir otoparkta genç kızlar arasında çıkan kargaşa, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Sebebi henüz bilinmeyen tartışma, kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

02.09.2024 23:52
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Konya'da bir grup genç kız arasında yaşanan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Olay, merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisi otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından kızlar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kızın araçla otoparktan çıktığı sırada otomobilden inmesi ve başka kızlarla kavgaya tutulması, grubun tekme tokat kavga etmeleri ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırdığı görülüyor.

Tekme tokat birbirine girdiler! Genç kızların kavgası kamerada
Tekme tokat birbirine girdiler! Genç kızların kavgası kamerada
Konya\'da Genç Kızlar Arasında Kavga: Anlar Kamereye Yansıdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Genç Kızlar Arasında Kavga: Anlar Kamereye Yansıdı - Son Dakika

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