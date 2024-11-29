Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü - Son Dakika
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Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü

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Missouri'nin Independence şehrinde, 34 yaşındaki Maria Pike ve 2 aylık kızı Destinii Hope hayatını kaybetti. Olay, Pike'ın annesi ile kavga etmesi sonucu polisin olay yerine gelmesi ve Pike'ın kendisini ve bebeğini bir dolabın içine kapatmasıyla başladı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, Pike'ın polise bıçakla saldırdığı görülüyor. Pike'ın ailesi, olayın sorumlusu olarak polisi ve Sosyal Hizmetler'i gösteriyor.

29.11.2024 10:45  Güncelleme: 10:58
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Missouri'nin Independence şehrinde, 7 Kasım'da yaşanan trajik olayda, 34 yaşındaki Maria Pike ve 2 aylık kızı Destinii Hope hayatını kaybetti. Olay polis kamerasına yansıdı.

Olay, bebeğin sağlığından endişe duyan büyükanne Talisa Coombs ile Pike arasındaki kavgayla başladı. Coombs, Pike'ın kendisine saldırdığını ve merdivenden itmeye çalıştığını iddia etti. Bunun üzerine Sosyal Hizmetler ve polisi arandı.

Polis kamerası görüntülerinde, memurların apartmana girerek Pike'ı bebeğiyle birlikte bir dolabın içinde buldukları görülüyor. Memurlar 11 dakika boyunca Pike ile konuşmaya çalıştı, ancak Pike sadece başını sallayarak yanıt verdi.

Polis, Pike'ın bebeği bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak Pike, büyük bir bıçağın bulunduğu yatağın kenarına oturdu. Görüntülerde, bebeği tutarken bıçağı alıp başının üzerine kaldırdığı ve polise doğru hamle yaptığı görülüyor.

Pike'ın ikiz kardeşi Nina Book, "Polis sorumlu tutulmalı" dedi ve ablasının üç çocuk annesi, yetenekli ve zeki bir insan olduğunu belirtti. Aile, Pike'ın ciddi doğum sonrası depresyon yaşadığını söyledi.

Olaydan önce Pike'ın ruh sağlığıyla ilgili endişeler vardı. Ağustos ayında doğumdan sonra hastane personeline evsiz olduğunu ve kendine zarar verme düşünceleri olduğunu söylemişti. Sosyal Hizmetler müdahale etmeye çalışmış, ancak çift yardımı reddetmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, üç polis memuru idari izne çıkarıldı. Aile üyeleri, Sosyal Hizmetler'in duruma daha erken ve etkili müdahale etmemiş olmasını eleştiriyor.

Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü
Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü
Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü
Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Psikoloji, Missouri, 3-sayfa, Kavga, Polis, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çil:
    bu ne biçim video hani görüntüler nerede 3 0 Yanıtla
  • Nazife:
    bebeğin ne günahı vardı masum bebek bebek cokk üzüldüm ???????? 0 0 Yanıtla
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