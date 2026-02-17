Aile Üç Mağazadan Milyonluk Hırsızlık Yaptı - Son Dakika
Aile Üç Mağazadan Milyonluk Hırsızlık Yaptı

Aile Üç Mağazadan Milyonluk Hırsızlık Yaptı
17.02.2026 09:37  Güncelleme: 09:39
Hatay'da bir aile, Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 3 ay içinde toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj malzemesi çaldı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilen anne ve baba tutuklandı, kızları ise serbest kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne-baba ve kızı, bir kozmetik zincir marketine ait 3 farklı mağazada 3 ay içerisinde çeşitli hırsızlıklar yaptı. Farklı şubelerde yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke oldu.

Aile boyu dadandılar! Milyonluk makyaj malzemesi çaldılar

AİLE BOYU HIRSIZLIK

Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve gözaltına alındılar.

Aile boyu dadandılar! Milyonluk makyaj malzemesi çaldılar

1 MİLYON 200 BİN TL'LİK ÜRÜN ÇALDILAR

Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Aile boyu dadandılar! Milyonluk makyaj malzemesi çaldılar

ANNE-BABA TUTUKLANDI, KIZLARI SERBEST

Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Kaynak: İHA

