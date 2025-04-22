1,5 yaşındaki bebek ağlama krizine girince kamera yerleştirildi, rezalet ilk gün ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

1,5 yaşındaki bebek ağlama krizine girince kamera yerleştirildi, rezalet ilk gün ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Aydın'ın Efeler ilçesinde bakıcının ilgilendiği 1.5 yaşındaki kız çocuğu uykusunda ağlama krizine girince ailesi eve kamera taktırdı. Kameranın takıldığı ilk gün bakıcının minik çocuğa şiddet uyguladığı kameralara yansıdı. Bakıcı H.K., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

22.04.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

KAMERALARIN YERLEŞTİRDİĞİ İLK GÜN ŞİDDET UYGULADI

Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki çocuğa sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.

Küçük çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

"GECE AĞLAMA KRİZLERİNE GİRİYOR"

Olaya ilişkin konuşan baba O.Ö.K., "Kızımız bir buçuk yaşında. 4 ay önce çocuğumuza H.K. bakmaya başladı. Çocuğun davranışında saldırgan tavırlar, gece ağlama krizleri yaşamaya başladı. Sabahlara kadara süren ağlama krizleri ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morartılar görünce eve bir kamera yerleştirdik. Kamerayı yerleştirdiğimiz ilk gün bu görüntüleri izledik. Hemen görüntülerle birlikte emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi olduk. Bakıcı gözaltına alındı" dedi.

Küçük çocuğa şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı
1,5 yaşındaki bebek ağlama krizine girince kamera yerleştirildi, rezalet ilk gün ortaya çıktı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3-sayfa, Efeler, Aydın, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1,5 yaşındaki bebek ağlama krizine girince kamera yerleştirildi, rezalet ilk gün ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa aykanat:
    Para ve kariyer hersey değildir. Otur çocuğuna bak. Elelin eşşegini türkü söyleyerek arar 145 47 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Sağa sola emanet edeceksen yapma kardeşim çocuk musait deyilsen şartların uygun deyilse git disarda çalışıyormusun geziyormusun ne yapıyorsan yap bilmediyiniz insanları getirip mazlumlarinizi teslim ediyorsunuz farz et ki ayikmadin bilemedin büyüyene kadar senin hatanin cefasinimi çekecek o çocuk 102 40 Yanıtla
  • Turhan ali Akçay:
    evladını başkasına bırak sonrada şikayetçi ol yersen tabi 50 64 Yanıtla
  • k K:
    cocuk bakicisinda ruh sagligi raporu istenmeli, bu ruh rastasi bakici gibi kim bilir zavali cocuklara sidet uygulayan 10 binlerce var 37 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Ne kadar gz insanlar var ya bırakacaksan yapma nedir arkadaş! bu eğitim seviyesiyle maalesef bundan daha ileri gidemeyiz… 13 17 Yanıtla
  • adem gnd:
    Ulan ne boş insanlar var ya bakıcı tutmanın nesi kötü hem bakıcı para kazanıyor hemde aileler işlerinden olmuyor insanların caniligine laf etmeyip çocuğunu bakıcıya teslim edene laf atanlar sizde bakıcınin kafasindansiniz 13 2 Yanıtla
  • G S:
    Kadının yeri evidir çocuklarının yanıdır dünya senin olsa ne olacak çocuğun ciğeri beş para etmez adamlardan dayak yedikten sonra Ey erkekler karınızı para kazanma aracı olarak görmeyin oturtun evinde çocuğuna baksın 8 6 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Bu pisliğe şayet bu ülkede gercek bir adalet varsa 25 sene verir varsa 8 1 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    çükümün bakıcısı 3 0 Yanıtla
  • Ali Saclı:
    bakıcı yı kazıga oturtturmak lazım 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:54:56. #7.12#
SON DAKİKA: 1,5 yaşındaki bebek ağlama krizine girince kamera yerleştirildi, rezalet ilk gün ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement