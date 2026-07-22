Hamile eşi için çıktı, bıçaklandı - Son Dakika
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Hamile eşi için çıktı, bıçaklandı

Hamile eşi için çıktı, bıçaklandı
22.07.2026 14:00  Güncelleme: 14:03
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İstanbul'da hamile eşine tatlı almak için gece sokağa çıkan Çin uyruklu adam, 3 gaspçı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Haberi alan eşi erken doğum yaptı. Anne, baba ve bebek tedavi sonrası taburcu olurken, saldırganlardan biri tutuklandı.

Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 26  Haziran tarihinde gaps meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu A.K. (23), 8 aylık hamile olan eşinin canının tatlı çekmesi üzerine gece vakti evinden çıkarak tatlı almaya gitti. Yolda yürüdüğü sırada 3 kişilik bir grubun hedefi olan genç adamın önü kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını zorla alma isteğine karşı koyarak direnen A.K., gözü dönmüş gaspçıların bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesinden biri doğrudan kalbine saplanan A.K., kanlar içerisinde sokak ortasında yere yığıldı.

BİRİ AMELİYATA DİĞERİ SEZERYANA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese anında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinden ağır yaralanan genç adam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından zamanla yarışılan bir operasyonla hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Eşinin bıçaklandığı haberini alan ve büyük bir travma yaşayan hamile kadın ise yaşadığı şiddetli stres nedeniyle aniden doğuma girdi. Ailesi tarafından aynı hastaneye yetiştirilen genç kadın, durumunun kritik olması üzerine hemen acil sezaryen operasyonuna alındı.

AİLECE SAĞ ÇIKTILAR

Hastanede zamana karşı yarışan doktorların üstün çabası ve başarılı operasyonları sayesinde kalbinden bıçaklanan A.K. ve acil sezaryene alınan eşi yeniden hayata tutundu. Dünyaya gelen bebek de sağlık ekiplerinin yoğun gözetimine alındı. Bir süre yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren anne, baba ve bebek, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıkla taburcu edildi.

GAPSÇILARDAN BİRİ CEZAEVİNDE

Olayın ardından kaçan gözü dönmüş şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri, zanlıların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerden H.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Bebek, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile eşi için çıktı, bıçaklandı - Son Dakika

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