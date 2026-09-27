Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de bir siteye hırsızlık için giren 4 kadın, 12'nci kattaki dairenin kapısını her açışında evde yaşayan hırçın kedinin saldırısıyla karşılaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 4 kez içeri girmeyi deneyen şüphelilerin sonunda kaçtığı görüldü. Kedinin sahibi Bahar Dada, karakola başvurarak şikayetçi olduklarını söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de hırsızlık amacıyla sitedeki bir eve girmeye çalışan 4 kadın, hırçın bir kedinin saldırısına uğradı. Kedinin pati darbelerinin hedefi olan hırsızlar kaçarak uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

<a class='keyword-sd' href='/halkali/' title='Halkalı'>Halkalı</a>'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi
Hırsızlar, binaya girmek için kapının açılmasını bekledi

12'NCİ KATTA BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz 4 kadın hırsızlık amacıyla bir siteye girdi. İlk olarak 10'uncu kattaki bir daireye giren hırsızlar, işlerini bitirdikten sonra farklı bir daireye yöneldi. 12'nci kattaki Dada çiftinin evde olmamasını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı açtıklarında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi
Evin kedisi "Aslan Parçası"

HIRSIZLARIN KEDİYLE İMTİHANI KAMERADA

8 yıldır Dada ailesiyle yaşayan ve hırçınlığıyla bilinen evin kedisi, hırsızları içeri sokmamak için onlarca dakika direndi. Kadınların her kapı açışında pati darbeleriyle şahısları püskürten kedi, uzun süren mücadelenin sonunda hırsızları geri çevirmeyi başardı. Kadınlar ne ile karşılaştıklarına şaşırırken her denemeleri hüsranla sonuçlandı. Hırsızların kediyle mücadele ettiği anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi

4 KEZ KAPIYI AÇTILAR, 4 KEZ PÜSKÜRTÜLDÜLER

Kedinin sahibi Bahar Dada, yaşananları şaşkınlık içinde şöyle anlattı: "Perşembe günü hırsızlar siteye gelmiş. Cuma günü ise ben evde birkaç eşyamı bulamadım. Ertesi gün sitenin grubundan konuyla ilgili paylaşım yapılınca ben de 'Kesin biz de soyulduk' diyerek yönetimi aradım. Güvenlik kameralarını istedim ve ilk izlediğimde tüylerim diken diken oldu. 4 kez kapıyı açmışlar, 4 sefer girmeye çalışmışlar ama her seferinde kedimiz onları püskürtmüş."

Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi
Dada ailesinin 8 yıllık kedisi "Aslan parçası", tek başına 4 hırsızı püskürttü

NAMI: ASLAN PARÇASI

"Kedimiz 8 yıldır bizimle birlikte yaşıyor. Kedimizin namı aslan parçası çünkü fazlasıyla hırçın. Misafirlerim dahi gelirken iki kez düşünür, bize çok gelemezler, yabancılara karşı fazla saldırgan. Tabii kadınlar içerideki kediden habersiz oldukları için 4 kez girmeyi deniyorlar, hepsinde de başarısız oluyorlar. Hatta ilk başta eldiven takıyorlar, olmayınca tekme atıyorlar ama en sonunda giremeyeceklerini anlayıp kahkaha atıyorlar. 2 saat binada kalıyorlar, 45 dakika uğraşıyorlar, en sonunda da kaçıyorlar."

Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi
Kedinin pati darbelerinden korunmak için çorabı eldiven gibi kullandılar

"Tabii bu süreçte eve girmeleri bir yana kedime zarar verebilirlerdi, benim en korktuğum o oldu. Olayı öğrendikten sonra karakola giderek şikayetçi olduk. Umarım kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi
Kaynak: İHA
KüçükçekmeceHırsızlıkHayvanlarGüvenlikİstanbulHalkalıGüncelkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yeni evli çiftin sır ölümü Jandarma bu detaya odaklandı Yeni evli çiftin sır ölümü! Jandarma bu detaya odaklandı
Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket Sürücü sadece 15 yaşındaydı Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket! Sürücü sadece 15 yaşındaydı
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu’ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza
Bursa’da halatı kopan asansörle 4 metreden düşen 65 yaşındaki engelli adam hastanede öldü Bursa'da halatı kopan asansörle 4 metreden düşen 65 yaşındaki engelli adam hastanede öldü
Arda Güler’e kötü haber En az üç hafta forma giyemeyecek Arda Güler'e kötü haber! En az üç hafta forma giyemeyecek
CHP’de büyük kurultay öncesi yeni hamle 81 il başkanı harekete geçti CHP’de büyük kurultay öncesi yeni hamle! 81 il başkanı harekete geçti
Komutanlar kokpite geçti Konya’da F-4’lerle havalandı Komutanlar kokpite geçti! Konya’da F-4’lerle havalandı
Mersin’de tatlıcıda saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı Mersin'de tatlıcıda saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı
17:24
Fenerbahçe’de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
16:24
İrlanda’nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
15:30
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı Simit fiyatları mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
15:08
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
14:55
Barzani, ABD-İran savaşı sürerse IKBY’nin tehditlere açık kalacağını söyledi
Barzani, ABD-İran savaşı sürerse IKBY'nin tehditlere açık kalacağını söyledi
14:50
AK Parti’den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek
AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek
14:30
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ’’Hemen yapın’’ talimatını verdi
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi
14:10
Fenerbahçe, Kante’nin maaş detaylarını açıkladı Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
13:34
Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 17:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Halkalı'da hırsızlık girişimini evin kedisi boşa çıkardı: 4 kadın 45 dakika uğraşıp içeri giremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei