Kurban Bağışında Dolandırıcılık İddiası

Farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların bir vakfa yaptıkları kurban bağışının yerine getirilmediği şikayetleri üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, farklı şehirlerden 10 kişi, Bolsev Vakfı'na kurban bağışında bulunduklarını ancak ibadetlerinin yerine getirilmediğini öğrendiklerini beyan ederek savcılığa şikayette bulundu. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdurların bazıları sosyal medya üzerindeki ilanlarla, bazıları da broşürler ya da tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştıkların söyledi. Bağış sonrası telefonla ya da mesajla dönüş yapıldığı, "Kurbanınız kesildi" ya da "Allah kabul etsin" şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Kurbanın kesilmediğini sonradan öğrendiklerini söyleyen mağdurlardan bazıları kendilerine kesim yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirtirken, bazıları ise hiçbir geri dönüş alamadığını ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni mağdurların ortaya çıkabileceği, sosyal medya üzerinden yapılan tüm bağış çağrılarının mercek altına alındığı öğrenildi. - BOLU