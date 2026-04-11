Kurban Bağışında Dolandırıcılık İddiası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 10 kişi, bir vakfa yaptığı kurban bağışının yerine getirilmediği şikayetiyle savcılığa başvurdu.

Farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların bir vakfa yaptıkları kurban bağışının yerine getirilmediği şikayetleri üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, farklı şehirlerden 10 kişi, Bolsev Vakfı'na kurban bağışında bulunduklarını ancak ibadetlerinin yerine getirilmediğini öğrendiklerini beyan ederek savcılığa şikayette bulundu. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdurların bazıları sosyal medya üzerindeki ilanlarla, bazıları da broşürler ya da tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştıkların söyledi. Bağış sonrası telefonla ya da mesajla dönüş yapıldığı, "Kurbanınız kesildi" ya da "Allah kabul etsin" şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Kurbanın kesilmediğini sonradan öğrendiklerini söyleyen mağdurlardan bazıları kendilerine kesim yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirtirken, bazıları ise hiçbir geri dönüş alamadığını ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni mağdurların ortaya çıkabileceği, sosyal medya üzerinden yapılan tüm bağış çağrılarının mercek altına alındığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:00:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.