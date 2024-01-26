Kurye ve baldız katilinin cinayetten sonra Ali Diken'in telefonlarını satarak, maaşını bankamatikten çektiği tespit edildi

Baldızı ve arkadaşını öldürüp gömen katil zanlısı arkadaşını da aynı yerde öldürmek istemiş

Gözaltındaki arkadaşını da cesetlerin bulunduğu araziye götürdüğü, iple boğarak öldürmeyi planladığı ortaya çıktı

Baldızının cesedini kiralık otomobille boş araziye taşıdı

ANTALYA - Antalya'da motokurye arkadaşını ve baldızını öldürüp toprağa gömen katil zanlısının gözaltındaki arkadaşını da cesetlerin bulunduğu araziye götürdüğü, iple boğarak öldürmeyi planladığı ancak son anda vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısının Ali Diken'i öledurduktan sonra telefonlarını satarak, maaşını bankamatikten çektiği ve bu paralarda yurt dışına kaçmak istediği tespit edildi. Baldızının cesedi ise kiralık otomobiller boş araziye taşıdı öğrenildi.

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ise 4 gün önce bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı (26), kurye Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı'nın bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi üzerine aynı yere yakın noktada toprak altında bir cesede daha ulaşıldı. Battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu belirtti. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İfade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Zeynel Boyacı, eşi İ.B. ve bir diğer şüpheli M.Ç., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye götürüldü.

Arkadaşını da boğarak öldürmek istedi

Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede Ali Diken'i eşine karşı ağır sözler kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı, ifadesinde, "Diken'i burada darbettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı da darbederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başına yaptım. Çocukluk arkadaşım M.Ç'yi de baldızım ile ilişkisi olduğunu düşünerek öldürmek istedim. Onu da 'Kayınpederimin arazisini iple ölçmeye gideceğiz' diye cesetleri gömdüğüm araziye götürdüm ama nedense öldürmekten vazgeçtim" dedi.

Cep telefonlarını satarak, maaşını çekti

Şüphelinin Ali Diken'i öldürdükten bir gün sonra da Diken'e ait telefonları satarak maaşını bankamatikten çektiği tespit edildi. Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin ardından Gürcistan ya da Suriye'ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Diğer taraftan şüphelinin evde darp ederek öldürdüğü baldızı Zeynep Ece Aksay'ı, kiralık otomobille araziye götürüp gömdü tespit edildi. Şüphelinin eşinin battaniye nereye gittiği sorusuna ise, "Kirlenmişti ben de çöpe attım" dediği öğrenildi. Zeynep Ece Aksay'ın kaybolduktan sonra doktor randevularına gitmemesinin ise polisin dikkatini çektiği ifade edildi. Olaydan sonra şüphelinin teknik takibe alındığı öğrenildi. Ayrıca şüphelinin baldızını öldürdüğü sırada eşinin teyzesine gittiğini iddia etti. Eşi kocasından şikayetçi olmazken, babasının ise kızından şikayetçi oldu.