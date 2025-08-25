Kuşadası'nda gaspçılar Ukraynalı çocuğu sırtından bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kuşadası'nda gaspçılar Ukraynalı çocuğu sırtından bıçakladı

Kuşadası\'nda gaspçılar Ukraynalı çocuğu sırtından bıçakladı
25.08.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukrayna uyruklu bir çocuk, parkta kendisinden sigara ve para isteyen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve akciğer zarı zarar gören çocuk Kuşadası'nda yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Ukrayna uyruklu bir çocuk, vakit geçirdiği parkta gaspçı oldukları ileri sürülen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve akciğer zarı zarar gören çocuk Kuşadası'nda yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis tarafından olayın zanlıları yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİGARA VE PARA VERMEYİNCE SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta oturduğu sırada yanlarına gelen 3 kişi, önce sigara, ardından para istedi. Olumsuz yanıt alınca 3 kişilik grup bu kez çocukların cep telefonlarını istedi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Parktan çıkmak isteyen çocukların peşine düşen şüphelilerden biri, I.F.'yi sırtından bıçakladı. Yaralı çocuk, kaçarak bir restoranın mutfağına sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan I.F., ağır yaralı olarak ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde akciğer zarında yırtık olduğu tespit edilen çocuk yoğun bakıma alındı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kaçan 3 şüpheli dün yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Ukrayna, 3-sayfa, Asayiş, Çocuk, Aydın, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda gaspçılar Ukraynalı çocuğu sırtından bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi İşte o anlar Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar
Hugo Almeida Türkiye’ye teknik direktör olarak geri döndü Hugo Almeida Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü
Trabzonspor lige 3’te 3 ile başladı Trabzonspor lige 3'te 3 ile başladı
Ali Rıza Demircan’dan Kur Korumalı Mevduat değerlendirmesi: Yüzbinleri faize yönelttik Ali Rıza Demircan'dan Kur Korumalı Mevduat değerlendirmesi: Yüzbinleri faize yönelttik
İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş İlk yarısı 3-0 biten Erzurumspor-Pendikspor maçında inanılmaz geri dönüş
Süper Lig’de bedava maç Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Kilis’te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulundu

17:10
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var
Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’den ’’Araları açık’’ dedikodularını bitiren pozlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den ''Araları açık'' dedikodularını bitiren pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 17:44:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda gaspçılar Ukraynalı çocuğu sırtından bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.