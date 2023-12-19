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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkiinde süratli giden bir cip, önce otomobile ardından tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken, cipin içinde sıkışan 4 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri bir kadına 10 dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda feci kaza: 6 yaralı
19.12.2023 - 13:05,  Güncelleme: 13:54
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Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkiinde süratli gittiği iddia edilen bir cip önce otomobile ardından da tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından cipin içerisinde sıkışan 4 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Toplamda 6 kişinin yaralandığı feci kazada 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bir kadına ise 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda cip önce otomobile sonra tıra çarptı: 6 yaralı

ÖNCE ARABAYA SONRA TIRA ÇARPTI

Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyol üzerinde 54 AJH 935 plakalı ciple süratli bir şekilde ilerleyen kadın sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip önce 33 AAG 638 plakalı otomobile ardından da bir tıra arkadan çarptı. Cipin arkadan çarptığı tır bariyerler aşarak yol kenarına dururken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda cip önce otomobile sonra tıra çarptı: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada yol kenarına savrulan cipin içerisindeki 6 kadından 4'ü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipin içerisinde sıkışan 4 yaralı kadın kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca çalışma yapan ekipler 4 kadını sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılardan birine yarım saat boyunca kalp masajı yapıldığı görüldü. 2'si ağır 6 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre durdu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Ayrı olay yeri kazaya karışan 3 araç ve kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu dron kamerasıyla görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda cip önce otomobile sonra tıra çarptı: 6 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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