Araç gişelere ok gibi saplandı, karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Araç gişelere ok gibi saplandı, karı-koca hayatını kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sürücü hayatını kaybetti, doktor eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 5 günlük bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

04.03.2025 21:47  Güncelleme: 23:03
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Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Akyazı gişelerinde beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi

KIZLARININ DURUMU AĞIR

Hayatını kaybeden çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi

KADIN HASTALIKLARI BÖLÜMÜNDE DOKTORMUŞ

Öte yandan, hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Lüks otomobil gişelere saplandı: Karı-koca yaşamını yitirdi
Araç gişelere ok gibi saplandı, karı-koca hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araç gişelere ok gibi saplandı, karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bud Clifford:
    kıtaları geç gişelerde öl gişeler dünyada kaldırılmalı devletin işi yol yapmak, paralı yol yapmak olmamalı yapması gereken şeyden para alıyor devletler allahın yolundan para bir geçmeye tahminim 3000 para alınıyor otobüslerden sonuç bilet pahalı oluyor 90 43 Yanıtla
    81855655As:
    siz avrupada yol paralarını görseydiniz bunu yazmazdınız. 40 56
    Galip Karakas:
    gişeler dünyanın her tarafında var mühim olan arabayı doğru kullanabilmek 58 10
    Bud Clifford:
    Akıllı bıdık tr yi kast etmedim sadece.yazmışım oraya dünyada diye 12 9
  • Berna Yavuz:
    Bebeğin var arabada nasıl öyle suratlı kullanıyorsun be adam yazık resmen intihar etmiş :( 101 0 Yanıtla
  • 008294:
    Allahım rahmet eylesin gencecik ler Allahım sevenlerine sabırlar versin Rabbim ???????? 87 1 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç:
    güvenli araç yoktur 84 3 Yanıtla
  • Güven Kılınç:
    gişelerde boşuna hız düşür yazmıyor gişeler de 30 km hız geç diye uyarı var olan canlarımız oluyor işte.. 70 1 Yanıtla
  • 81855655As:
    derdin neydi kardeşim.trafik ışıklarına, gişelere, yaya geçişlerine gelmeden ayaklarınızı gazdan çekmeniz gerekir.yol sizin olsa bile buralarda düşük hız ve ayağınız fırende olması getekir.yol benim basarım yanlış.yazık olmuş. 62 1 Yanıtla
  • ekenel:
    beton bariyerler ve açılır kapanır bariyerler çok saçma trafiği yavaşlattıkları gibi çok tehlikeli oluyor hele hele açılır kapanır bariyer çok tehlikeli 31 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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