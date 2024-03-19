'MAHZEN-14' operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi
11 ilde eş zamanlı operasyon: Organize suç örgütü çökertildi, 50 gözaltı
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-14' operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-14' operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünce; karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Çalınan çeklerin şüpheli şahıslar tarafından kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği, Avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve Mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 Milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Operasyonlar sonucu, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu."
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