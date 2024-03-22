Mahzen-14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul merkezli 11 ilde yapılan 'Mahzen-14' operasyonuyla liderliğini Onurcan Bildik'in yaptığı dolandırıcılık şebekesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili işlem başlatmış, yapılan çalışmalarda bazı kişilerin bu çekleri çaldıktan sonra paravan şirketler üzerinden birçok kez farklı kişilere devrederek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verdiği belirlenmişti. Avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şebekenin elebaşı Onurcan Bildik'in de aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 46 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahsı ikamet ettiği adreste yakalayarak cezaevine gönderdi.
Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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