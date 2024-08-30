Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçeden çıkarak evine giden aileyi taşıyan çapa motoru, yasaklı bölgede demiryolundan geçtiği esnada yük treninin altında kaldı. Feci kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

30.08.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada motordaki anne ile 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Baba ise ağır yaralandı.

AİLEYİ TAŞIYAN MOTORA TREN ÇARPTI

Kaza, Battalgazi ilçesine Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde çalışan Orhan Acar eve gitmek üzere eşi Leyla ve çocukları Esma ile Muaz'ı da alarak çapa motoruyla yola çıktı. Hemzemin geçit olmadığı için daha önce yol olarak yapılan ve geçişe yasak olduğu belirtilen bölgeden geçmeye çalışan Orhan Acar'ın kullandığı çapa motoruna, Malatya'dan Elazığ istikametine gitmekte olan D33003 nolu yük treni çarptı.

Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti

ANNE İLE 2 ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI

Feci kazada çapa motoru yaklaşık 100 metre sürüklenirken anne Leyla Acar olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Orhan Acar ile çocukları Esma ve Muaz Acar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklar Esma ve Muaz Acar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Orhan Acar'ın ise tedavisi sürüyor.

Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirilirken kaza yerinde TCDD tarafından konulan 'Burası hemzemin geçit değildir. Geçmeye çalışma, geçmek tehlikeli ve yasaktır' yazısı dikkat çekti. Ağılbaşı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak aynı bölgede daha önce de tren kazası yaşandığını belirtti. Kaza yerine yakın bir noktada hemzemin geçit olduğunu belirten Adak, orada yol açılması ve yan yollarla köylülerin bahçelerine gitmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, savcılığın incelemesi sonrası Leyla Acar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
Malatya\'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Battalgazi, malatya, 3-sayfa, Çocuk, Baba, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Koca: abi bu nasıl iştir inemiormusunuz yaaa:((( offffffff cok acı 0 0 Yanıtla

17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement