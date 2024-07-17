Malatya'da İş Adamı İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da İş Adamı İntihar Etti

Geniş Video İzle

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş adamı, iple ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde iş adamının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

17.07.2024 06:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu. İnceleme devam ediyor.

AĞAÇTA ASILI HALDE GÖRÜNCE POLİSİ ARADILAR

Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu
Malatya\'da İş Adamı İntihar Etti
Kaynak: İHA

Battalgazi, İnceleme, Malatya, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da İş Adamı İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:56 Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD’yi rahatsız etti Açık açık taş koyuyorlar! Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti
23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:23 Trump’ın kogresinde hareketli anlar Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü Trump'ın kogresinde hareketli anlar! Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
22:29 Ankara’yı karıştıran cinayet Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
06:57 Malatya’da İş Adamı İntihar Etti Malatya'da İş Adamı İntihar Etti
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
22:41 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama
22:38 Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu
21:54 Galatasaray, Mathias Ross’u Sparta Prag’a kiraladı Galatasaray, Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı
21:32 Bangkok’ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı Bangkok'ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı ’’Suriye’’ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı ''Suriye'' mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 08:05:05. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da İş Adamı İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement