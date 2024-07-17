Malatya\'da İş Adamı İntihar Etti

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Trump, bir kez daha ölümden döndü! Polis görür görmez öldürdü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu. İnceleme devam ediyor.

AĞAÇTA ASILI HALDE GÖRÜNCE POLİSİ ARADILAR

Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.