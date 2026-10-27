Manavgat Çolaklı'da iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manavgat Çolaklı'da iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

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Manavgat Çolaklı\'da iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Celal B.'nin kullandığı 34 SZ 6621 plakalı araç Çolaklı kamp kavşağına geldiğinde Mustafa A.'nın kullandığı 64 KH 501 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
OtomobilManavgat3. SayfaÇolaklıAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat Çolaklı'da iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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