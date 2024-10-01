Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı

Geniş Video İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ailevi sebeplerle tartışan Süleyman Öter, önce eşine av tüfeğiyle iki el ateş etti, sonra tüfeği kalbine dayayarak tetiğe bastı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

01.10.2024 00:20  Güncelleme: 07:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşiyle tartışan koca dehşet saçtı. Av tüfeğiyle önce eşine, daha sonra aynı silahla kalbine sıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı

Korkunç olayın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesiydi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin avlusunda karısı Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Öter ardından tüfeği kalbine dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine yeni Antalya- Konya karayolu üzerindeki olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı

Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter'in cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı
Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Politika, Manavgat, 3-sayfa, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • YILMAZ GÜL:
    toplum kafayı sıyırdı. inanç iman eğitim ahlâk ekonomi sevgi saygı insanlık hepsi bitti. Dünya bitti hayat bitti insanlık bitti. insanı insan yapan tüm değerler ortadan kalktı. kanun ceza zaten çoktan bitmişti. 142 2 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Kardeşler insanlar kafayı yemedi insanlara kafayı yedirdiler. 58 13 Yanıtla
  • Ersin Toprak:
    ekonomiyi yerle bir eden hükümetin eserleri bunlar ekonominin adaletin olmadığı yerde böyle olaylar her gün olacaktır yaşam koşullarının dibindeyiz zengin zengin oluyor fakir yeri boyluyor 21 11 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Toplum neden bu hale geldi, devletin yönetenler bir düşünsün? 20 6 Yanıtla
  • Mehtap uzdil:
    Bu piyasayla bu geçim sıkıntısıyla korkarım bu olaylar daha da çoğalacak… insanların birbirine tahammülü kalmadı geçim derdi bir yandan ailevi sorunları bir yandan insanları böyle şeylere itiyor Allah rahmet eylesin 4 3 Yanıtla
  • orko Şato:
    akp turkiyesi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
21:49 İsrail kara harekatına başladı Lübnan ordusu geri çekildi İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement