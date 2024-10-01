Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı

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İşadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan kişiyi sokakta tabanca ile kovaladı

Eşiyle tartışan koca dehşet saçtı. Av tüfeğiyle önce eşine, daha sonra aynı silahla kalbine sıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç olayın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesiydi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin avlusunda karısı Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Öter ardından tüfeği kalbine dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine yeni Antalya- Konya karayolu üzerindeki olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter'in cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.