Boşandığı kadını öldürmeden önce mekanda para üstünü bırakmış

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Kadın cinayetinin adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi oldu. 2 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Banu Uzun'u tabanca ile öldüren Ender Al tutuklandı. Katil zanlısının olay günü kahvaltı yaptığı işletmede kasiyere, "Paranın üzeri sizde kalsın, ben buradan cezaevine gideceğim, orada ihtiyacım olmayacak" dediği öğrenildi.

2 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİ KATLETTİ

Manavgat'ta bir apartmanın zemin kat dairesinde tek başına yaşayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Banu Uzun evinde ölü bulunmuştu. Otelde kat görevlisi olarak çalışan Banu Uzun'u 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ender Al'ın tabanca ile boynundan vurarak öldürdüğü belirlenmişti.

ADLİYENİN ARKASINDA BABASIYLA BULUŞACAĞI SIRADA YAKALANDI

Olayın ardından Ender Al'ın, yakalanması için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Manavgat Adliyesi'nin arka tarafındaki bir parkta babasıyla buluşacağı bilgisine ulaşarak çevrede gerekli tedbirleri aldı.

Cinayet şüphelisi Ender Al, asayiş ekipleri tarafından olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyette susma hakkını kullandığı belirlenen Ender Al, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

"PARA ÜSTÜ KALSIN, BEN CEZAEVİNE GİDECEĞİM"

Cinayet zanlısı Ender Al'ın olay sabahı 07.30 sıralarında gelerek çay ve simit ile kahvaltı yaptığı olay yerinin bitişiğindeki pastaneye 1 hafta önce yine gelip kahvaltı yaptığı, kasiyerin parasının üzerini verdiği sırada 'Paranın üzeri sizde kalsın. Ben buradan cezaevine gideceğim. Orada ihtiyacım olmayacak' dediği öğrenildi.