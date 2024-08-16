Manisa\'da Devam Eden Orman Yangınında Köy Tamamen Yandı

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Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü 2 farklı mahallede başlayan orman yangını 3'üncü gününde devam ediyor. 40 kişinin yaşadığı bir köy tamamen yanarken Gördes, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli'nin köylerinden çok sayıda vatandaş da ekiplere destek için yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışıyor.

Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çarşamba günü başlayan orman yangınları ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 Uçak, 9 helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi ile 400'e yakın personel, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 13 itfaiye aracı, MASKİ ve Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait 9 tanker ve 88 personel, AFAD, Jandarma, emniyet ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerin yangın bölgesine yakın Gördes, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli'nin köylerinden vatandaşlar da söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor. Kızılay ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından da sürekli olarak ekiplerin ihtiyaçları karşılanıyor. Dün tedbir amaçlı boşaltılan Yeniköy Mahallesindeki vatandaşlar tehlikenin geçmesi üzerine köylerine dönerken 40 kişinin yaşadığı Karayakup köyü ise alevlere teslim olarak tamamen yandı. Jandarma ekipleri soğutma çalışmalarının devam ettiği Karayakup Köyüne girişleri kapattı. Bölgede ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce köylere dağıtılan tarallarla taşınan sular, ekiplerin söndürme çalışmalarına büyük destek veriyor.

Bölgede yaşayan ve çalışmalara destek veren vatandaşlar ise şimdiye kadar gördükleri en büyük orman yangınına tanıklık ettiklerini ve var güçleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Yeniköy Mahallesinde yaşayan Mustafa Yıldız isimli vatandaş dün alevlerin 200 metre yaklaştığı için tedbir amaçlı boşalttıkları köylerine tehlikenin geçmesi üzerine yeniden döndüklerini ve söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Köylerinin tehlikeyi atlatmasına rağmen 6 kilometre ötedeki Karayakup Köyünün tamamen yandığını ifade eden Yıldız, köylerini es geçen alevlerin 10 dakika içinde Karayakup Köyünü yaktığını belirtti.

Çalışmalara destek vermek için geldiklerini söyleyen Gördes'in Karayağcı Köyü Muhtarı Hüseyin Kazan, yangının çıktığı ilk gününden beri bölgede yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. Gördes'in gördüğü en büyük yangın olduğunu kaydeden Kazan, "Allah insanlarımıza yardımcı olsun. Çok kötü" dedi. - MANİSA