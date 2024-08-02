Manisa\'da İran\'da şehit edilen Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze'deki tüm şehitler için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda siyasi ve vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazı akabinde Haniye ve şehitler için dualar edildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde Cuma namazını müteakip İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ive Gazze'deki tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Manisa Valisi Enver Ünlü, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Halil Kallat, eski milletvekillerinden Muzaffer Yurttaş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından başta İsmail Haniye olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. - MANİSA