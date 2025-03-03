Mardin\'de Şubat ayında PKK ve FETÖ\'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli tutuklandı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, şubat ayında bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam düzenlenen 24 operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 9'unun tutuklandığını söyledi.

Valilik binasında aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Şubat yılında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 24 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 41 şüphelinden 9'unun tutuklandığı açıkladı.

Vali Akkoyun, terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam etmekte olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda ilimizde 2 operasyon düzenlenmiş olup 3 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 48 silah, 750 muhtelif mühimmat ve 50 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir. İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Göç Aracının düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında şehirdeki farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürdü. Şubat ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 61 şahıs Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir" dedi.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde Şubat ayında yapılan operasyonlara dair bilgi veren Akkoyun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde toplamda 106 operasyon düzenlenmiş, 132 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi de tutuklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yanda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ilimizde Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Sağlık Kuruluşlarımız ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Annelere, Anne Adaylarına ve tüm kadınlara yönelik eğitimlere devam edilmekte. Valiliğimiz koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sağlık Müdürlüğümüz tarafından şubat ayı içerisinde 6 bin 918 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Bu kapsamda eğitimlerimiz devam edecektir."

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda şubat ayı içerisinde aranan toplam 678 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini aktaran Akkoyun, "Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde 53 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 70 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca, terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilerce 1 kişi tutuklanmıştır. Trafik denetimlerinde geçen ay 2 bin 259'u okul servisleri olmak 110 bin 564 aracın denetlendi" diye konuştu.

Turizmde her geçen gün ivme kazanan şehirde turizm işletmeleri başta olmak üzere konaklama tesislerinde yürütülen faaliyetlerin titizlikle takip edilmekte olduğunu kaydeden Akkoyun, "Bu kapsamda, ruhsatsız faaliyette bulunan konaklama tesisleri tespit edilerek kapatılmıştır. Ruhsatsız olan konaklama tesislerinin faaliyetine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda ekiplerimiz denetimlerine hassasiyetle ve itina ile devam etmektedir.

Yangın merdivenleri ve diğer güvenlik unsurları başta olmak üzere, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla ilimizdeki oteller, hastaneler, kamu misafirhaneleri ve diğer konaklama tesislerinde alınması gereken tedbirlere dair denetimler yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilmektedir. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler doğrultusunda, ilgili tesisler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Başta Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz denetimlerini tamamlamış, raporlarını hazırlamış ve sürecin takibi Valiliğimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına sürdürülen bu çalışmalar kapsamında, gerekli güvenlik standartlarını sağlamayan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyecek ve denetimler periyodik olarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday katıldı. - MARDİN