Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

17.10.2025 10:23
Eskişehir'de vicdanları yaralayan görüntüdeki babanın ifadesi ortaya çıktı. Markette çocuğunu defalarca tekmeleyip döven babanın emniyette, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 49 yaşındaki C.E., 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir markete gitti.

OĞLUNU MARKETTE TEKMELEYEREK DÖVDÜ

Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen oğlu, babasının sırtına vurdu. Buna öfkelenen C.E., oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu. Baba C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN ŞİDDETE DEVAM ETTİ

Oğlunu teklemeyip dövdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde; C.E.'nin 5 yaşındaki çocuğuna defalarca tekme attığı, yere düşmesine rağmen şiddet uygulamaya devam ettiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, baba C.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM, PİŞMANIM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

