Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan aşçının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan aşçının son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi\'nde batan gemide çalışan aşçının son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç'ın gemideki birçok işi üstlendiği ve valf zımparalarken video çektiği görüldü.

15.02.2024 16:43
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Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç'ın batan gemide aşçı olarak çalışmasının yanı sıra usta gemici olduğu ve gemideki birçok işi üstlendiği öğrenildi. Kılınç'tan geriye gemide makara zımparalarken ve "Benden bir tane daha yok" şarkısını dinlerkenki videoları kaldı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettebatlarından aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımları ortaya çıktı. İmralı adası açıklarında batan gemi dev dalgalara rağmen ilerlerken, aşçılığın yanında birçok işi üstlenen usta gemici Zeynep Kılınç'ın, Hande Yener'in "Benden bir tane daha yok" isimli şarkısını dinlerken video çektiği görüldü. Gemideki bir çok işe yardım eden Kılınç'tan geriye valf zımparalarken görüntüleri kaldı.

Genç kızın arkadaşları ise Zeynep'den iyi bir haber beklediklerini dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan aşçının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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