Marmara Denizi'nde Batan Geminin Enkazı Tespit Edildi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Geminin Enkazı Tespit Edildi

Marmara Denizi\'nde Batan Geminin Enkazı Tespit Edildi

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşıyan Batuhan A adlı kargo gemisi, Marmara Denizi'nin 51 metre derinliğinde batmış olarak tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan arama çalışmalarında gemi enkazı sonar cihazı ile görüntülendi. Kayıp mürettebat için arama kurtarma faaliyetleri sürerken, Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun ve Kocaeli'den gelen mayın arama gemisi de çalışmalara destek veriyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın başından beri Mudanya'daki kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

15.02.2024 17:03
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Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisi denizin 51 metre derinliğinde tespit edildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı yer tespit edildi. Batan geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 51 metre derinliğindeki denizin tabanında batan gemiye ait olduğu belirlenen gemi enkazı sonar cihazı ile görüntülendi.

Kayıp mürettabat için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca İstanbul'dan gelen Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun ve Kocaeli'nden gelen mayın arama gemisi de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olayın ilk anından itibaren Mudanya'daki kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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