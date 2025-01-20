Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım - Son Dakika
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Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

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Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim devam ediyor. Serhendi ile Semerkand Vakfı destekçileri arasındaki kavga sokağa taşarken taraflardan biri diğerini "Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım. Bunların kuduz olanlarını karantinaya alacağız, sağlıksız olanlarına aşı yaptıracağız, sağlıklı olanlarına mama vereceğiz ki sağa sola saldırmasın" sözleriyle tehdit etti.

20.01.2025 11:34
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Menzil Cemaati lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasında miras paylaşımı dolayısıyla başlayan uyuşmazlık sürüyor. Son olarak kardeşler arasında Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat çalışması sırasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA PROTESTO GÖSTERİSİ

Kavganın ardından, Semerkand Vakfı'nın, Adana ve Antalya'da Serhendi Vakfı'nın kullandığı binalardan kira istemesi, İstanbul Kavacık'taki Semerkand Külliyesi'nin tadilat gerekçe gösterilerek kullanıma kapatılması üzerine Serhendi Vakfı destekçileri İstanbul ve Sakarya'da protesto düzenlemişti.

"ÜMMETİN MALINI MİRAS YAPTINIZ"

Sakarya Semerkand Kültür Merkezi'nin önünde toplanan grup, "Camiye kazma vuranlara hakkımız helal değildir" yazılı döviz açarak, "Ümmetin malını miras yaptınız" sloganı attı.

"KUDUZ OLANLARI KARANTİNAYA ALACAĞIZ"

Öte yandan karşı gruptan da sokaklarda protesto gösterisi düzenleyenler için tehditvari bir açıklama geldi. Grup yayınladığı videoda "Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım. Bunların kuduz olanlarını karantinaya alacağız, sağlıksız olanlarına aşı yaptıracağız, sağlıklı olanlarına mama vereceğiz ki sağa sola saldırmasın" ifadelerini kullandı.

Menzil Cemaati\'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

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Son Dakika 3.Sayfa Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Nis Ard:
    adam haklı beyler en baştan dedigimiz şeyi diyor 0 0 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    ?? ahahahahaaaaaaa 0 0 Yanıtla
  • AYHAN Ucar:
    yiyin birbirinizi enayi milletin malini 0 0 Yanıtla
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