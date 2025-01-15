Menzil Cemaati\'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

3.Sayfa

ABD\'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

Bahçeli bu kez fotoğraflarıyla gündemde

Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Sakarya'nın Karasu İlçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde bulunan ve Adıyaman merkezli Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen denize 50 metre mesafedeki kaçak tatil köyü gece saatlerinde belediye ekiplerince yıkıldı.

MAHKEMEDEN YIKIM KARARIÇIKTI

Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

DUVARLARA TIRMANIP İÇERİ GİRDİLER

Kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00'te bölgeye gitti. Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YIKILDI

İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı. Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.

MENZİL CEMAATİ YAŞANAN KAVGAYLA GÜNDEMDE

Menzil Cemaati son günlerde miras paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında yaşanan kavgayla gündemdeydi. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etmiş ve kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralanmış ve köye çok sayıda jandarma gönderilmişti.