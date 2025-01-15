Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika
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Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

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Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bağlı Denizköy Mahallesi'nde Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen tatil köyü, kaçak olduğu gerekçesiyle Karasu Belediyesi ekiplerinin sabaha karşı yaptıkları çalışmayla 3 saat içinde yıkıldı.

15.01.2025 13:39
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Sakarya'nın Karasu İlçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde bulunan ve Adıyaman merkezli Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen denize 50 metre mesafedeki kaçak tatil köyü gece saatlerinde belediye ekiplerince yıkıldı.

MAHKEMEDEN YIKIM KARARIÇIKTI

Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

DUVARLARA TIRMANIP İÇERİ GİRDİLER

Kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00'te bölgeye gitti. Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YIKILDI

İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı. Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

MENZİL CEMAATİ YAŞANAN KAVGAYLA GÜNDEMDE

Menzil Cemaati son günlerde miras paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında yaşanan kavgayla gündemdeydi. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etmiş ve kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralanmış ve köye çok sayıda jandarma gönderilmişti.

Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı
Menzil Cemaati\'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Nis Ard:
    ohhh ohhh maşallah cahillerin paraları vakıf yoluyla böyle mrkanlara gidiyor Türkiye'de en az bu şekil 100 mekan vardir nasıl bir para akışı varsa 127 16 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    La hani mülk Allah'ındı gundiler sizi.Sizinde sizin yolunuzda gidenlerinde size inanan cahillerinde....Sizi sapmışlar sizi.. 113 13 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    "Tarikat ve cemaatler, Haçlıların Anadolu'daki ileri karakollarıdırlar." MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 33 83 Yanıtla
  • Tolga A.:
    yıkmayacaksın, orası ne olursa olsun milli servet, parasını onlardan isteyeceksin, faiziyle, ya da ihale ile satıp devlete kazanç oluşturacaksın. 67 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mütavazi kendi hallerinde insanlar ne olmuş yani deniz kenarına lüx villalar yapıp oturmussa ne istiyorsunuz bu gariban görünümlü insanlardan 21 66 Yanıtla
  • Arda Berra:
    BENCE BU TARIKATLAR KABADILSIN. DIYANET VAR.BUNLARA GEREK YOK.HER YER DERNEK DOLDU. 65 10 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    hem vakıflar vergiden muaflar hem kaçak yapıyorlar kimbilir ne zaman yaptılarda koskoca tatil köyünü bir tane memur göremedi de bu kadar zaman faaliyetteydiler 52 5 Yanıtla
  • murat2069:
    devlet içinde devletler aşiretler orgutler ne ararsan var kanun duzen yok 46 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Dolarin yeşiline tapan menzil cemaati 42 5 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    kurallari uygulayanlari tebrik ederiz 37 3 Yanıtla
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