Evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti
Evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti

17.03.2026 00:52
Mersin'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında evine girmeye çalışan 18 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda kavganın taraflarından biri de ağır yaralandı.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'ndeki bir sokak arasında iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN BAŞINDAN VURULDU

Bu sırada kavgayla ilgisi olmayan ve evine girmeye çalışan Nur Almuhammet adlı 18 yaşındaki kadın, kapının önünde başının arka kısmından vurularak ağır yaralandı. Olayda kavganın taraflarından olduğu belirtilen Can A. (26) ise sırt ve sol bacak kısmından ateşli silahla yaralandı.

Silahlı kavgada evinin önünde duran genç kadın başından vurularak hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nur Almuhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Can A. ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Silahlı kavgada evinin önünde duran genç kadın başından vurularak hayatını kaybetti

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E. I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Silahlı kavgada evinin önünde duran genç kadın başından vurularak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
