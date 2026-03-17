Evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'ndeki bir sokak arasında iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

EVİNE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN BAŞINDAN VURULDU

Bu sırada kavgayla ilgisi olmayan ve evine girmeye çalışan Nur Almuhammet adlı 18 yaşındaki kadın, kapının önünde başının arka kısmından vurularak ağır yaralandı. Olayda kavganın taraflarından olduğu belirtilen Can A. (26) ise sırt ve sol bacak kısmından ateşli silahla yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nur Almuhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Can A. ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E. I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.