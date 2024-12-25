Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - Son Dakika
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Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım"

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Beyoğlu'nda bir adam gece kulübünden çıktıktan sonra mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri, adamı hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşını ambulansa alamayacaklarını söyledi. Buna tepki gösteren adam ve kız arkadaşı sağlık ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırgan çift sağlıkçıları, "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" diyerek tehdit etti.

25.12.2024 10:29  Güncelleme: 10:47
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında Murat D. (26) ile kız arkadaşı Buket C. (25), gece kulübüne gitti. Burada alkol alan çift, mekandan ayrılıp eve doğru giderken midesinin ağrıdığını belirten Murat D, mide kanaması geçirdiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri adama müdahalede bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİNE TEKME VE YUMRUKLU SALDIRI

Sağlık ekipleri Murat D'nin koluna damar yolu açtı. Hastaneye götürülmeyen adam duruma tepki göstererek sağlık görevlileriyle tartışmaya başladı. Sağlık ekipleri de bunun üzerine Murat D'yi hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşının ambulansa binemeyeceğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Murat D, açılan damar yolunda iğnenin sert bir şekilde çıkarıldığını iddia ederek ambulanstan indi. Murat D. ve kız arkadaşı Buket C. sağlık ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! 'Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım'

AMBULANSIN AYNASI KIRILDI

Ambulansa binen ekiplerin peşinden koşan çift bu sefer de aracın içindeki sağlıkçılara yumrukla saldırdı. Yaşanan saldırıda ambulansın aynası da kırıldı.

SALDIRGAN ÇİFT YAKALANDI

Yaşanan dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda saldırgan çift yakalandı.

Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! 'Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım'

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınan çift, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılırken, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Murat D.'nin 2 adet "Kasten yaralama" suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! 'Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım'

"SİZE OKMEYDANI'NDA KURŞUN SIKTIRIRIM"

Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede Murat D.'nin kendilerine, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" dediği öğrenildi.

Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! "Size Okmeydanı\'nda kurşun sıktırırım"
Kaynak: DHA

Okmeydanı, Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! 'Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan null:
    Serbest kalacaksa neden yakalandı adalete bak çöp adalet 18 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Ben bu ülkenin adalet mekanizmasını s.... 5 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bu gibi insanların sağlık hizmetlerini askıya alacaksın Gitsin başka ülkelerde muayene olsunlar 0 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    e bırakın gidin neden polemiğe giriyorsunuz. nasıl gidiyorsa gitsin. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sağlık ekiplerine tekme ve yumruklu saldırı! "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" - Son Dakika
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