Babasıyla kavga eden işçileri, minibüsüyle ezdi: 1 ölü - Son Dakika
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Babasıyla kavga eden işçileri, minibüsüyle ezdi: 1 ölü

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Antalya'da bir iş yerinden çıkan ve tartıştığı kişileri minibüsüyle ezerek kaçan sürücü, olay yerine geri dönüp direksiyonu tekrar kalabalığın üzerine sürdü. Bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

16.04.2024 16:24
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Antalya'da bir iş yerinde patron ile işçiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 2 işçi dükkandan ayrılarak yolun karşısına geçtiği sırada üzerlerine doğru süratle gelen minibüs tarafından ezildi. Olayda ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal hayatını kaybetti. Sürücü ise minibüsün direksiyonunu tekrar kalabalığa doğru kırarak diğer işçileri de ezmeye çalıştı.

DİREKSİYONU BİLEREK İŞÇİLERİN ÜZERİNE KIRDI

Dehşete düşüren olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya merkez Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 kişi, o anda yolun sağından üzerlerine hızla gelen ve iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Ahmad A.'nın kullandığı minibüsten kaçamadı. 2 kişiye bilerek çarpan minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, Ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Bilal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş yerinde tartıştığı kişiyi minibüsle ezerek öldürdü! Olay anı kamerada

YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ EZMEK İÇİN TEKRAR GELDİ

Olayın ardından iş yeri çalışanları olay yerine koşarken, bir süre sonra kalabalığa doğru yeniden yönelen minibüs sürücüsü, direksiyonu tekrar çalışanların üzerine kırdı. 2 çalışan kıl payı aracın altında kalmaktan kurtulurken sürücü ise kaçtı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmad A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kan donduran anlardan geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

İş yerinde tartıştığı kişiyi minibüsle ezerek öldürdü! Olay anı kamerada
İş yerinde tartıştığı kişiyi minibüsle ezerek öldürdü! Olay anı kamerada
İş yerinde tartıştığı kişiyi minibüsle ezerek öldürdü! Olay anı kamerada
İş yerinde tartıştığı kişiyi minibüsle ezerek öldürdü! Olay anı kamerada
Babasıyla kavga eden işçileri, minibüsüyle ezdi: 1 ölü
Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babasıyla kavga eden işçileri, minibüsüyle ezdi: 1 ölü - Son Dakika

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