Muğla Büyükşehir Belediyesi, Antalya Tünektepe teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına destek verdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras koordinesinde 6 ilden 79 personel 23 araç Antalya Konyaaltı Tünektepe teleferik kazasında aktif görev aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesi ile bölgeye giden Aras tüm vatandaşlar kurtarılıncaya kadar ekiplerin başındaydı.
Antalya Tünektepe'de teleferik kazasında mahsur kalan 174 vatandaş sağ salim kurtarıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sayesinde 24 saat içerisinde tüm vatandaşlara ulaşıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras koordinesinde bölgeye Muğla Büyükşehir'den 6 araç 17 personel, Ankara Büyükşehir'den 4 araç 13 personel, Balıkesir Büyükşehir'den 4 araç 14 personel, İstanbul Büyükşehir'den 4 araç 12 personel, İzmir Büyükşehir'den 3 araç 15 personel, Denizli Büyükşehir'den de 2 araç 8 personel olmak üzere 23 araç 79 personel gönderildi. İtfaiye Arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgedeki ekiplerle koordineli çalışarak vatandaşlara yardımcı oldu.
Başkan Aras; "Tüm vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da yaşanan teleferik kazasında tüm vatandaşların sağ salim kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi ve 24 saattir kesintisiz bölgede görev yapan kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
Ahmet Aras; "Antalya'da yaşanan teleferik kazasını öğrenir öğrenmez CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde ekiplerle bölgeye ulaştık. Kazanın yaşandığı andan itibaren tüm vatandaşlarımızın kurtarıldığı ana kadar tüm ekipler büyük bir fedakarlık ve ustalıkla çalıştı. Havadan ve karadan mahsur kalan 174 vatandaşımız sağ salim kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan başta Antalya Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bir vatandaşımızı kaybettik. Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ülkemize geçmiş olsun" - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla Büyükşehir Belediyesi, Antalya Tünektepe teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına destek verdi - Son Dakika
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