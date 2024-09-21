Narin Güran cinayetinde itiraf: Suç ortağı tehdit edildi - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde itiraf: Suç ortağı tehdit edildi

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Tutuklu Nevzat Bahtiyar, Narin Güran cinayetiyle ilgili Salim'in onu suç ortağı olarak tehdit ettiğini söyledi.

21.09.2024 12:23
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Narin Güran cinayetinde tutuklu Nevzat Bahtiyar'dan itiraf: "Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cansız bedenin dereye taşıdığını daha önce itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar, yeniden verdiği ifadede de, "Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' iddialarında bulundu.

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevine yazdığı dilekçe adliyede ifade vermek istediğini bildirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne dün akşam saatlerinde getirilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in cinayetini yürüten savcılar tarafından 4 saat sorgulandı.

Nevzat Bahtiyar'ın savcılığa verdiği ifade de, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi olan Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığına Narin'in görmesinden dolayı öldürdüğünü ileri sürdü.

Bahtiyar, daha önce verdiği ifadelere ilişkin, bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne sürerek, 21 Ağustos günü yaşananları anlattı.

Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradığını aktaran, Bahtiyar, daha sonra Salim de kendisini ağabeyi Narin babası Arif Güran'ın evinin bulunduğu tepeden seslenerek, yanına çağırdığını söyledi.

Salim ile Arif Güran'ın evine girdiklerini ileri süren Bahtiyar, şunları söyledi:

"Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın.

-Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim."

Daha sonra Narin'in cesedin Salim ile birlikte battaniyenin içine bıraktığı öne süren Bahtiyar, Salim'i cesedi kucağına verdikten sonra ben de cesetle birlikte evden ayrıldığını söyledi.

Kapı önünde Narin'in terlikleri olduğunu söyleyen Bahtiyar, Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracına bırakmak için evime doğru gittiğini, ilk önce kendisine ait ahıra pencereden cesedi bıraktığını dile getirdi.

Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdiğini anlatan Bahtiyar, ancak çuvalı bağlamadan, cesedi kendi aracının arka koltuk paspasına bıraktığını ve battaniyeyi de arkadan aracıyla gelen Salim'e verdiğini öne sürdü.

İfadesinde, "Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at" diyen Bahtiyar, "Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım" diye konuştu.

Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kaldığını söyleyen Bahtiyar, telaşlı olduğu için olay yerinden hemen uzaklaştığını öne sürdü. Olaydan sonra Salim'le yüz yüze veya telefonla görüşmediğini anlatan Bahtiyar, birkaç gün sonra yolda karşılaşınca kendisiyle kaş göz işareti yaparak selamlaştığını söyledi.

Narin'in cansız bedenini bıraktığı yeri Salim'in görüp görmediğini bilmediğini ifade eden Bahtiyar, ancak Eğertutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görüldüğüne dikkat çekti.

Salim'in kendisini arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığını görmüş olabileceğini söyleyen Bahtiyar, olay tamamen bu şekilde yaşandığın, Narin'i kesinlikle öldürmediğini, sadece Salim'in cesedi kendisine teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz deresine bıraktığını öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Narin Güran cinayetinde itiraf: Suç ortağı tehdit edildi
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Narin Güran, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde itiraf: Suç ortağı tehdit edildi - Son Dakika

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