Narin Güran Olayı Derinlemesine Soruşturulmalı - Son Dakika
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Narin Güran Olayı Derinlemesine Soruşturulmalı

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Son dönemlerde gündemi meşgul eden Narin Güran olayı hakkında yetkililerden derinlemesine bir soruşturma talep ediliyor. Olayın detayları ve sonuçlarına dair bilgilerin aydınlatılması bekleniyor.

01.10.2024 12:14  Güncelleme: 13:13
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TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde Haberler.com özel yayınlara imza attı. O yayınlardan birine konuk olan DEM Parti Ömer Faruk Gergerlioğlu, Narin Güran olayını değerlendirdi. "Bir skandaldı" diyen Gergerlioğlu, "Çocuğun korunmasıyla ilgili bizim yasa teklifimiz var. Çocuk bakanlığı kurulmasına ilişkin bir önerimiz var. Bu iş sadece Aile Bakanlığı ile olmayacak. Kadın Bakanlığı ve Çocuk Bakanlığı adı altında iki ayrı bakanlık olması gerekiyormuş" dedi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

DEM Parti'nin Narin Güran cinayetine sessiz kaldığına ilişkin iddiaları değerlendiren Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sürekli gündemimizdeydi. Kadın hareketimiz bu konuda hemen açıklamalar ve etkinlikler yaptı. Konuyu birebir yakından takip ettik" dedi. Çocukların korunmasına ilişkin yasa teklifleri hazırladıklarına değinen Gergerlioğlu "Yetiştirme yurtlarıyla ilgili büyük sıkıntılar var. Sokağa düşen, fuhşa düşen genç kızlar veya mafya aleminin eline düşen genç erkekler en başta kendileri için, sonra toplum için çok büyük sıkıntılar oluşturuyor. Buna ilişkin çok daha etkin tedbirlerin alınmasıyla ilgili yasa teklifleri sunduk, Aile Bakanlığı yetkilileriyle görüştük, uzmanlarla görüştük çünkü bu dev bir sorun sadece Narin'in yaşadığı sorun değil." dedi.

"NARİN GÜRAN'IN AİLESİ İKTİDARDAN KORUMA TALEP EDİYOR"

"Çocuklara yönelik tacizlerin üstü kapatılıyor. Hepimizin yüreği kanadı. Özellikle bu cinayetin de esrarengiz bir boyutta kalması, çok önemli hatalardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Aile üyeleri bir şeyleri örtüyor. Bunu hepimiz biliyoruz, anlıyoruz, görüyoruz. Fakat İçişleri Bakanlığı ve diğer tüm yetkililer başlangıçta müdahale etme noktasında çok geç kaldılar. Deliller karartıldı. En baştan itibaren çok etkin bir soruşturma yapılsın dedik. Aile iktidardan bir korunma bekliyor, talebi bu yönde. Zaten şu ana kadar etkili önlem alınmadığı için birçok delil karartılmış durumda. Kaçıncı aramada Narin'in cesedi bulundu. Bu da ayrı bir skandaldır. Çok acemice işler yapıldı. Soruşturma da etkin bir şekilde yürütülmediği için birçok delil karartıldı. Gereken bilgiler alınmadı. Narin'in cesedi zamanında bulunmadı ve şu anda Adli Tıp'ta onun cesedi, cenazesi üzerinde etkili araştırma sonuçları çıkmıyor, çıkamıyor çünkü geç kaldı. Hala birbirlerinin üstüne cinayeti yıkan sanıklar var. Büyük bir belirsizlik var ve burada iktidar korumacılığı ihtimali de oldukça güçlü. Amcanın iktidarla çok güçlü bağları var ve iktidarın kendilerini korumaya yönelik istekleri var. Söylemler hep bu çerçevede. Masum bir çocuk katledildi, herkes seyretti."

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Olayı Derinlemesine Soruşturulmalı - Son Dakika

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