Narkoçelik-46 Operasyonu: 42 Tutuklama

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-46' operasyonları çerçevesinde 42 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklamalardan bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "14 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-46' operasyonlarında; 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonların detaylarını da paylaşan Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Narkoçelik-46' operasyonlarında: Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 250 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 967 bin adet kök kenevir, 1 milyon 8 bin adet kök skunk, 1 ton 452 kilogram esrar ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. 9'u tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 101 kilogram esrar, 18 kilogram metamfetamin ve 29 kilogram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 bin 44 adet uyuşturucu hap, 21 kilogram esrar, bin 345 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 4 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı. 1'i tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 28,5 kilogram skunk, 10,5 kilogram metamfetamin, 10 bin 125 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. 7'si tutuklandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 49 bin 391 adet uyuşturucu hap, 32 kilogram esrar ele geçirildi. 7 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 21 kilogram bonzai ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kilogram metamfetamin, 20 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. 2'si tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 16 kilogram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 bin 60 adet uyuşturucu hap ile 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli zehir taciri yakalandı. 2'si tutuklandı." - ANKARA