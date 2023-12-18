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Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı

Nevşehir Kayseri karayolunda alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, ters şeritten ilerlerken karşı şeritten gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

18.12.2023 - 05:01,
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Ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 8 yaralı

Polis, üşüyen yaralıyı montu ile ısıtmaya çalıştı

NEVŞEHİR - Nevşehir Kayseri karayolunda ters şeritten ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Nevşehir Kayseri karayolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Hakan D. kullandığı 38 EE 435 plakalı otomobil ile Nevşehir Kayseri karayolunda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritten ilerleyen Hakan D. karşı yönden gelen ve Bayram Ö.'nün kullandığı 38 AAT 028 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisi ile araç sürücüleri otomobilde sıkışırken 38 EE 435 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 6 kişi de yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile birlikte itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis, üşüyen yaralıyı montu ile ısıtmaya çalıştı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu orta refüje savrulan yaralı, ambulansı beklerken üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan bir polis memuru üzerindeki montunu çıkartarak yaralının üzerine örttü.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ve 6 yaralı Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Nevşehir Kayseri karayolu araçların kaldırılmasından sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı
Kaynak: İHA
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Nevşehir, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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