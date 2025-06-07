Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş - Son Dakika
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Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

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Nihal Candan\'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
07.06.2025 09:55  Güncelleme: 10:13
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Nihal Candan\'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
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Dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden anoreksiya nevroza teşhisiyle tahliye edilen Nihal Candan'ın hastane odasındaki görüntüsü ortaya çıktı. Tasarımcı Pınar Kerimoğlu Candan'ın 29.5 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

"Dolandırıcılık" ve "Kara para aklama" suçlamalarıyla 16 Kasım'da tutuklandıktan 6 ay sonra anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle 37 kiloya kadar düşen ve serbest bırakılan Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı. Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verip hastane odasından fotoğrafını paylaştı.

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

"29.5 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ"

Kerimoğlu paylaşımında, "Nihal Candan daha iyi olacak. Paylaşmamı istediler. 29.5 kiloymuş şu an" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

"ORGAN YETMEZLİĞİ VARMIŞ"

Kerimoğlu daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua." ifadelerini kullanmıştı.

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

"YAVRUMUN ARTIK BİR ŞEYLER YEMESİNİ İSTİYORUM"

Nihal ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan, "Yavruma bir psikoloğun yardımcı olmasını ve artık bir şeyler yemesini istiyorum. Allah'tan dileğim herkes gibi yemesi, içmesi. Rabb'imden başka dileğim yok. Nihal çok iyi kalpli bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

"ABLA LÜTFEN ÖLME"

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde ablasının hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını belirterek, "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" ifadelerini kullanmıştı. Bahar Candan sözlerine, "Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gence böyle iftira atıp hayatını mahvettiğiniz için vicdan azabı duyabilirsiniz" ifadeleriyle devam etmişti.

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Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Bayrak:
    bunlara birşey olmaz..bunlar reklam peşinde 23 20 Yanıtla
  • Gizem Fatih Durmaz:
    Tatlı tatlı yemenin.... 27 13 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    resimdede gorunuyor cok kotu durumu rabbim sifa versin sonucta bir insan kotu soz yazmayin 29 4 Yanıtla
  • Murat denizli:
    alma mazlumun agını.. 13 6 Yanıtla
  • Azadi Ahmet:
    Millet 100 kilo spor yapmıyorlar sen 30 kilosun spor yapıyorsun Allah şifa versin ne diyim 6 3 Yanıtla
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